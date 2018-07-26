В Нижнем Новгороде 31 июля пройдет пресс-коференция по теме мониторинга реализации избирательных прав граждан 

31 июля группа по мониторингу реализации избирательных прав граждан РФ Общественной палаты Нижегородской области проведет пресс-коференцию по теме «Процедура общественного наблюдения в Единый день голосования 9 сентября 2018 года».
В ходе пресс-конференции будет представлена информация о специфике выборов 2018 года, деятельности группы мониторинга по подготовке общественных наблюдателей и стоящих перед ними задачах, о работе ситуационного центра и пресс-центра Общественной палаты Нижегородской области.
Также на пресс-конференции будут представлены основные результаты работы наблюдателей Общественной палаты и итоги работы ситуационного центра в ходе выборов президента России в Нижегородской области 18 марта 2018 года.
Спикерами пресс-конференции выступят: председатель Общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин, председатель избирательной комиссии Нижегородской области Оксана Кислицина, руководитель рабочей группы по мониторингу выборов, член Общественной палаты России и Общественной палаты региона Валентина Цывова, руководитель Ситуационного центра, член Общественной палаты региона Евгений Семенов.