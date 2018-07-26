В Нижнем Новгороде 31 июля пройдет пресс-коференция по теме мониторинга реализации избирательных прав граждан

31 июля группа по мониторингу реализации избирательных прав граждан РФ Общественной палаты Нижегородской области проведет пресс-коференцию по теме «Процедура общественного наблюдения в Единый день голосования 9 сентября 2018 года».

В ходе пресс-конференции будет представлена информация о специфике выборов 2018 года, деятельности группы мониторинга по подготовке общественных наблюдателей и стоящих перед ними задачах, о работе ситуационного центра и пресс-центра Общественной палаты Нижегородской области.

Также на пресс-конференции будут представлены основные результаты работы наблюдателей Общественной палаты и итоги работы ситуационного центра в ходе выборов президента России в Нижегородской области 18 марта 2018 года.