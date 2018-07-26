Российским управдомам развяжут руки

Депутаты Госдумы РФ решили наделить «главных по дому» правом самостоятельно заключать договоры на управление многоквартирными домами и проведению в них капремонта. Соответствующий законопроект 25 июля направлен на рассмотрение федерального парламента.

Авторы законопроекта ( "единороссы" Михаил Чернышев , Александр Сидяник и Павел Качкаев ) в пояснительной записке обращают внимание на тот факт, что согласно действующему законодательству председатель домсовета обязан при выборе управляющей компании или подрядчика для капремонта учитывать мнение всех жильцов дома — даже тех, кто не участвует в общих собраниях.

Чтобы получить их голоса, старшим по дому приходится собирать с каждого такого «уклониста» специальные доверенности. Проволочки с их оформлением ведут к срыву капремонта и не дают возможности вовремя перейти под крыло той или иной УК.

Чтобы устранить эту коллизию, депутаты предлагают наделить председателя совета многоквартирного дома правом заключать договор управления домом (либо выполнения работ по капремонту) от имени всех собственников помещений и действовать при этом без доверенности.

Стоит напомнить, что это уже не первая «либерализация» Жилкодекса РФ применительно к взаимоотношениям собственников жилья и управляющих компаний. Реформа ЖКХ, стартовавшая осенью 2017 года, учреждает вид собраний собственников — так называемые конференции.

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», на таких конференциях не требуется присутствие всех собственников, а решения по ключевым для жилого дома вопросам будут принимать специально выбранные жильцами делегаты. При этом все собрания будут записываться на видео, чтобы исключить возможность подлога протоколов.

Ранее по теме: Российским УК «закрутят гайки»