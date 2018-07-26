Трудовой договор предлагают заключать виртуально

Работа над подготовкой проекта цифровизации учета трудовой деятельности россиян идет полным ходом.

Минюст, В обсуждении задействованы Минэкономразвития Минкомсвязи , крупнейшие коммерческие и некоммерческие организации и фонды сферы современных информационных технологий.

Кроме уже просочившихся в СМИ сведений о введении электронных трудовых книжек, озвучено предложение перевести в новый формат и трудоустройство граждан.

При согласии сотрудника трудовой договор с ним будет заключаться виртуально с использованием его усиленной цифровой подписи. Обязанность обеспечить его таковой предлагается возложить на работодателя, причем на безвозмездной основе.

Доступ ко всем трудовым документам будет осуществляться через личный онлайн-кабинет работника.