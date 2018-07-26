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Трудовой договор предлагают заключать виртуально
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Трудовой договор предлагают заключать виртуально 

Время бухгалтера 1 час назад
Работа над подготовкой проекта цифровизации учета трудовой деятельности россиян идет полным ходом.
В обсуждении задействованы Минэкономразвития, Минюст, Минкомсвязи, крупнейшие коммерческие и некоммерческие организации и фонды сферы современных информационных технологий.
Кроме уже просочившихся в СМИ сведений о введении электронных трудовых книжек, озвучено предложение перевести в новый формат и трудоустройство граждан.
При согласии сотрудника трудовой договор с ним будет заключаться виртуально с использованием его усиленной цифровой подписи. Обязанность обеспечить его таковой предлагается возложить на работодателя, причем на безвозмездной основе.
Доступ ко всем трудовым документам будет осуществляться через личный онлайн-кабинет работника.
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