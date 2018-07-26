Госдума приняла закон о публичном сервитуте для размещения линейных объектов

МОСКВА , 26 июля. / ТАСС /. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который предусматривает размещение линейных объектов на земельных участках на условиях публичного сервитута. Документ был инициирован правительством РФ по поручению президента РФ.

Закон направлен на снижение стоимости и сроков оформления линейных объектов.

Виктория Абрамченко. Сейчас сроки оформления земельных участков для строительства линейных объектов составляют до трех лет, и значительная их часть строится с нарушением действующего порядка, отмечала глава Росреестра

Закон закрепляет принцип сервитута (права третьих лиц на ограниченное пользование чужим земельным участком) для специфических объектов: линий коммунальной инфраструктуры, сопутствующих временных объектов строительства, «совмещенных» объектов типа пересечений автомобильной и железной дороги, объектов геологоразведки для дальнейшего недропользования и так далее.

Документ вводит в Земельный кодекс новую главу «Публичные сервитуты», которая будет регулировать установление, порядок использования и прекращения публичных сервитутов для размещения линейных объектов. Изменения вносятся в Градостроительный, Лесной кодексы РФ , а также в закон «О государственной регистрации недвижимости».

Особенности института

Для решения существующих на практике проблем закон предусматривает размещение линейных объектов на условиях публичного сервитута, то есть административного решения органа государственной власти или местного самоуправления, отмечается в пояснительной записке к документу.

Особенностями предусмотренного законом института публичного сервитута являются невозможность прекращения сервитута исключительно по желанию собственника обремененного земельного участка, возможность ограниченного оборота таких сервитутов в связи с оборотом размещенных на нем линейных объектов; оформление сервитута в упрощенном порядке (путем внесения сведений о нем в реестр границ) вне зависимости от точных границ земельных участков и наличия зарегистрированных прав на них.

Плата за публичный сервитут

Законом вводится обязательная плата за публичный сервитут, она рассчитывается в процентах от кадастровой стоимости земельного участка в зависимости от срока установления сервитута. Плата вносится до начала установления сервитута, она может устанавливаться в виде единовременного платежа или периодических платежей. Плата за публичный сервитут, установленный в отношении земельных участков и (или) земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не обремененных правами третьих лиц, вносится обладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении сервитута. В законе оговариваются случаи, когда публичный сервитут может быть безвозмездным.

Собственник земельного участка имеет возможность судебного оспаривания как введения самого сервитута, так и условий его введения и компенсации. Сервитут не может быть установлен в отношении земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства и огородничества, за исключением случаев необходимости установления сервитута для подключения к инженерным сетям объектов, расположенных на таких земельных участках.

Поправки ко второму чтению

Согласно принятым ко второму чтению документа поправкам, юрлица — собственники сооружений, которые могут размещаться на земельном участке на основании публичного сервитута, смогут переоформить право постоянного пользования земельным участком или право аренды земельного участка на публичный сервитут при условии, что право собственности на эти сооружения возникло до 1 сентября 2018 года. Если же у юрлиц — собственников сооружений нет прав на земельный участок, на котором они расположены, вправе оформить публичный или приобрести соответствующий земельный участок в аренду до 1 января 2022 года. Речь идет о ситуации, когда право собственности на сооружения возникли до 1 сентября 2018 года. Аналогичные нормы будут действовать и для юрлиц, которые владеют сооружениями на праве оперативного управления.