Глава Ставропольского района ушёл в отставку после встречи Дмитрия Азарова с местными жителями 

Кадровые решения. Глава региона Дмитрий Азаров провел встречу с активными жителями Ставропольского района. Она была посвящено социально-экономической ситуации и перспективам развития территории. Пока потенциал района не раскрыт, финансовая политика местной администрацией ведется неграмотно, на чиновников поступают многочисленные жалобы. После этой встречи руководитель Ставропольского района Валерий Анисимов ушел в отставку, сейчас рассматривается вопрос о дальнейшей работе главы поселка Ягодное — ее действиями также недовольны жители.