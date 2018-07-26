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Глава Ставропольского района ушёл в отставку после встречи Дмитрия Азарова с местными жителями
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Глава Ставропольского района ушёл в отставку после встречи Дмитрия Азарова с местными жителями 

ТРК Губерния 1 час назад
Кадровые решения. Глава региона Дмитрий Азаров провел встречу с активными жителями Ставропольского района. Она была посвящено социально-экономической ситуации и перспективам развития территории. Пока потенциал района не раскрыт, финансовая политика местной администрацией ведется неграмотно, на чиновников поступают многочисленные жалобы. После этой встречи руководитель Ставропольского района Валерий Анисимов ушел в отставку, сейчас рассматривается вопрос о дальнейшей работе главы поселка Ягодное — ее действиями также недовольны жители.
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