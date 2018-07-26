Московское УФАС возбудило дело против ЦИАН за невыполнение предупреждения в срок

Дело возбудили против ЦИАН за невыполнение предупреждения в установленный срок, сообщили в пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службы по Москве (Московское УФАС России).

«Московское УФАС России возбудило дело против ЦИАН за невыполнение предупреждения в установленный срок», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что ранее в действиях ЦИАН ведомство усмотрело признаки нарушения антимонопольного законодательства, выразившиеся в некорректном сравнении ресурса по поиску недвижимости с аналогичными ресурсами конкурентов.

«Нарушитель распространял в сети интернет утверждения, создающие впечатление о его превосходстве. Столичный антимонопольный орган выдал предупреждение о необходимости устранения нарушения в десятидневный срок. ЦИАН проигнорировало предупреждение и продолжило размещать некорректную информацию. В отношении ЦИАН возбуждено дело по признакам нарушения п. 1 ст. 14.3 закона «О защите конкуренции». Рассмотрение дела назначено на 9 августа», — добавили в ведомстве.