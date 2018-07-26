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Белгородская область снова ушла под воду
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Белгородская область снова ушла под воду 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Пользователи соцсети «Вконтакте» выложили в паблик «Белгород» фотографии затопленных улиц в Старом Осколе.
Вечером 24 июля из-за сильного ливня некоторые районы города сильно подтопило. На фотографиях видно, как автомобили наполовину ушли под воду.
По словам замглавы администрации Старого Оскола Анатолия Азарова, одним из проблемных мест в городе является «треугольник» в районе домов №№ 78 и 80 на улице Прядченко.
«Там образовалась своеобразная воронка, потому что собственники участков провели реконструкцию естественного русла канализации, по которому раньше вода уходила в Лихущинские болота», — цитирует чиновника местное издание FONAR.TV.
Решить эту проблему в администрации хотят обустройством новой ливнёвки.
Обильные осадки затопили и некоторые улицы в Белгородском районе. Спасатели до сих пор откачивают воду с улиц Бельгина, Ленина и Станционная в поселке Разумное.
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