Регистрация на X Международный молодежный научно-практический конгресс «Нефтегазовые горизонты» открылась

В институте нефти и газа имени И. М. Губкина, с 19 по 22 ноября 2018 года, пройдет 10-ый Международный молодежный научно-практический конгресс «Нефтегазовые горизонты», организатором данного мероприятия выступает студенческая секция международного общества инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) Губкинского университета.

В 2017 году участниками смогли стать 107 студентов, магистрантов и аспирантов из 38 университетов 23 стран мира. Масштабы Конгресса каждый год растут, а география участников расширяется. В 2018 съезд будет юбилейным — десятым.

Конгресс «Нефтегазовые горизонты» подарит большой опыт и много ярких эмоций, участников ждет много новых знакомств, как с экспертами нефтегазовой отрасли, так и с такими же студентами со всего мира. Победителей конкурса научных работ и интеллектуальной игры ждут ценные призы от спонсоров и партнеров Конгресса.

Программа Конгресса включает в себя выступления с научными докладами, интеллектуальную игру PetroOlympic Games, мотивационный тренинг, технический кейс, а также экскурсии по городу. Мероприятие дает уникальную возможность студентам ведущих мировых вузов, обучающихся по различным направлениям нефтегазового профиля, поделиться своими знаниями и опытом друг с другом.

В работе Конгресса будут принимать представители профессорско-преподавательского состава университета, а также ведущих нефтегазовых компаний.

В рамках Конкурса студенческих работ предусмотрены секции, геологические науки, бурение и заканчивание скважин, разработка нефтяных и газовых месторождений, нефтегазохимии, промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды.

Фото: gubkin.ru