Специальная экспозиция «Инновационный клуб» в рамках форума «АРМИЯ-2018»

21-26 августа 2018 года в конгрессно-выставочном центре «Патриот» пройдет Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2018» — крупнейшее событие в области вооружения, промышленности и технологий.

Как и в прошлом году, одним из ключевых событий Форума станет работа специальной экспозиции «Инновационный клуб», которая предусматривает объединение в едином пространстве основных субъектов инновационной деятельности: молодых ученых, студентов военных и гражданских вузов, старт-ап компаний, а также научных рот ВС РФ для демонстрации новых технологических решений и реализации наиболее актуальных из них в интересах Вооруженных Сил РФ.

Главной темой «Инновационного клуба» в 2018 году станет «Искусственный интеллект: сферы его применения и сквозные технологии». Также на экспозиции будут представлены инициативные разработки по таким перспективным направлениям как: робототехника, беспилотный транспорт, биомедицинские технологии.

В этом году на участие в специальной экспозиции поступило более 300 заявок, в оценке которых вместе с экспертами Минобороны России приняли участие эксперты «НИИ РИНКЦЭ».

В «Инновационном клубе» пройдут мероприятия различных форматов — деловые дискуссии, в ходе которых будут подниматься острые вопросы из области технологий и вооружения, питч-сессии, на которых будут продемонстрированы новейшие разработки как гражданских, так и военных специалистов, а также мастер-классы от ведущих экспертов науки и бизнеса в формате живого общения.

В рамках программы инвестиционной акселерации InLab, разработчики инновационных проектов начальной стадии технологической готовности смогут получить консультации по дальнейшему развитию и коммерциализации своих проектов, а также встретиться с представителями предприятий и организаций, готовых оказывать содействие в использовании производственного и испытательного оборудования.

В выходные дни 25-26 августа «Инновационный клуб» организует научно-популярную программу (pop-science), наполненную интерактивными развлечениями. Программа направлена на популяризацию научно-технического творчества и технических специальностей среди детей среднего возраста, где юные изобретатели смогут продемонстрировать свои технические разработки, принять участие в научных практикумах и мастер-классах.