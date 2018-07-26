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Продовольственные ряды на Крюковской площади закрываются до середины августа
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Продовольственные ряды на Крюковской площади закрываются до середины августа 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
С 28 июля по 15 августа временно будет приостановлена торговля в плодоовощных рядах на Крюковской площади, для плановой замены конструкций торговых площадок. Продавцам, на это время, будут предоставлены места в белых шатрах.
К 10 августа должен быть произведён разбор старых торговых палаток. До 15 августа на их месте должны быть установлены новые, более удобные и эстетичные типовые торговые точки.
По информации правообладателя земельного участка на Крюковской площади — компании «Вит-Сириус», с целью создания благоприятных условий для покупателей, было принято решение модернизировать формат летней торговли. Старые тенты на металлических конструкциях изношены, в непогоду как продавцам, так и покупателям не укрыться от дождя и ветра, к тому же, внешнее оформление торговых мест морально устарело.
С 28 июля поэтапно будут демонтированы лотки старого образца и вмонтированы новые, современного вида и комфортабельные для покупателей. Ориентировочный срок окончания работ до 15 августа.
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