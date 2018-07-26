Госдума приняла закон о замене военных кафедр в вузах учебными центрами

МОСКВА , 26 июл — РИА Новости Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон о замене военных кафедр в вузах на военные учебные центры.

В настоящее время в ряде вузов военная подготовка проводится в учебных военных центрах, на военных кафедрах, на факультетах военного обучения (готовятся офицеры запаса, сержанты, старшины и другие). Таким образом, действуют несколько видов структурных подразделений военной подготовки студентов.

Закон заменяет несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах на единый вид подразделений военной подготовки — военные учебные центры.

В настоящее время в 87 вузах имеются структуры военной подготовки. В частности, 34 учебных центра проводят подготовку офицеров для последующей службы по контракту по 72 военно-учетным специальностям. Также 83 военных кафедры (факультета военного обучения) готовят офицеров запаса по 150 специальностям и солдат (сержантов) запаса по 90 специальностям.