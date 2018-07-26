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Госдума приняла закон о замене военных кафедр в вузах учебными центрами
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Госдума приняла закон о замене военных кафедр в вузах учебными центрами 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон о замене военных кафедр в вузах на военные учебные центры.
В настоящее время в ряде вузов военная подготовка проводится в учебных военных центрах, на военных кафедрах, на факультетах военного обучения (готовятся офицеры запаса, сержанты, старшины и другие). Таким образом, действуют несколько видов структурных подразделений военной подготовки студентов.
Закон заменяет несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах на единый вид подразделений военной подготовки — военные учебные центры.
В настоящее время в 87 вузах имеются структуры военной подготовки. В частности, 34 учебных центра проводят подготовку офицеров для последующей службы по контракту по 72 военно-учетным специальностям. Также 83 военных кафедры (факультета военного обучения) готовят офицеров запаса по 150 специальностям и солдат (сержантов) запаса по 90 специальностям.
Как ранее подчеркнул председатель комитета Государственной Думы по обороне, Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов, цель законопроекта заключается в том, чтобы «повысить эффективность управления процессом обучения студентов вузов по имеющимся направлениям военной подготовки». Нововведением предусмотрена возможность осуществлять военную подготовку граждан по всем существующим траекториям в едином структурном подразделении вуза — военном учебном центре, при этом объем военной подготовки будет только увеличиваться, сокращать преподавательский состав и военные кафедры не планируют, отметил политик.
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