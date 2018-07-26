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Две тыс. человек под Великими Луками остались без горячей воды
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Две тыс. человек под Великими Луками остались без горячей воды 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Прокуратура Великолукского района проверила соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.
Как рассказали в прокуратуре Псковской области, установлено, что по причине наличия у «Райэнергоремонт» задолженности за потребленный газ перед «ГАЗПРОМ МЕЖРИГИОНГАЗ ПСКОВ» последним прекращена подача газа в котельные, расположенные в п. Кислово, д. Переслегино, и д. Золотково Великолукского района с общей численностью населения более 2000 человек.
Это привело к прекращению поставки горячего водоснабжения в многоквартирные жилые дома и социально значимые объекты (поликлиника и психоневрологический дом-интернат), расположенные на территории этих деревень.
Прокурор Великолукского района обратился в суд с исковым заявлением о признании незаконными действий ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРИГИОНГАЗ ПСКОВ» по прекращению поставки газа в котельные, а также действий МУП «Райэнергоремонт» по прекращению поставки населению горячей воды.
Великолукским районным судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Подача горячей воды в населенные пункты возобновлена.
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