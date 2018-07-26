Две тыс. человек под Великими Луками остались без горячей воды

Прокуратура Великолукского района проверила соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.

Как рассказали в прокуратуре Псковской области , установлено, что по причине наличия у «Райэнергоремонт» задолженности за потребленный газ перед « ГАЗПРОМ МЕЖРИГИОНГАЗ ПСКОВ » последним прекращена подача газа в котельные, расположенные в п. Кислово, д. Переслегино, и д. Золотково Великолукского района с общей численностью населения более 2000 человек.

Это привело к прекращению поставки горячего водоснабжения в многоквартирные жилые дома и социально значимые объекты (поликлиника и психоневрологический дом-интернат), расположенные на территории этих деревень.

Прокурор Великолукского района обратился в суд с исковым заявлением о признании незаконными действий ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРИГИОНГАЗ ПСКОВ» по прекращению поставки газа в котельные, а также действий МУП «Райэнергоремонт» по прекращению поставки населению горячей воды.

Великолукским районным судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Подача горячей воды в населенные пункты возобновлена.