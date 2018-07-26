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Около 50 дорог отремонтируют в Чехове в 2018 году
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Около 50 дорог отремонтируют в Чехове в 2018 году 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО, Анастасия Осипова
Почти 50 дорог отремонтируют в подмосковном Чехове в текущем году, стоимость работ составляет 72,6 миллиона рублей, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Чехов Марина Кононова.
«На 2018 год в городском округе Чехов запланирован ремонт 16 региональных дорог протяженностью 57,3 километра и 32 муниципальных автомобильных дорог общего пользования протяженностью 18,6 километра на общую сумму 72,6 миллиона рублей», — сказала Кононова.
По словам главы городского округа, в настоящий момент на территории муниципалитета уже отремонтированы четыре региональных дороги протяженностью 10,9 километра.
Ранее министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков сообщил, что на территории региона отремонтировали порядка 60% дорог от утвержденного плана на текущий год. Полностью работы планируют завершить к началу осени.
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