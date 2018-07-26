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Из-за ремонта теплосети в Барнауле ограничат движение на пр. Ленина
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Из-за ремонта теплосети в Барнауле ограничат движение на пр. Ленина 

АиФ — Алтай 1 час назад
Сибирская генерирующая компания ведет работу по замене изношенных участков тепловых сетей в Барнауле. В пятницу, 27 июля, энергетики приступят к перекладке коммуникаций по улице Петра Сухова на пересечении с проспектом Ленина. Работы будут вестись в два этапа.
На этом участке СГК силами подрядной организации заменит порядка 90 метров тепловой сети в однотрубном исчислении диаметром 400 мм. Также на новые будут заменены бетонные лотки, в которые укладываются трубы. Отключения горячего водоснабжения у потребителей на этот период не потребуется.
Из-за большого объема ремонтных работ и необходимости использования крупногабаритной техники на период с 23 часов пятницы и до 6 утра понедельника, 30 июля, будет ограничено движение транспорта по двум третям проезжей части четной стороны проспекта Ленина в районе дома №154а/1 — «Геомаркет».
Нечетная сторона проспекта Ленина, в районе дома №195, будет перекрыта через неделю также на три дня — с 23 часов 3 августа и до 6 часов 6 августа.
Схема движения транспорта на участках в эти периоды изменятся не будет.
Проводимые работы согласованы с администрацией города Барнаула, ГИБДД и надзорными органами.
Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Проведение работ позволит значительно повысить запас прочности данного участка тепловой сети и избежать возможных инцидентов в отопительном периоде.
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