Из-за ремонта теплосети в Барнауле ограничат движение на пр. Ленина

Сибирская генерирующая компания ведет работу по замене изношенных участков тепловых сетей в Барнауле . В пятницу, 27 июля, энергетики приступят к перекладке коммуникаций по улице Петра Сухова на пересечении с проспектом Ленина. Работы будут вестись в два этапа.

На этом участке СГК силами подрядной организации заменит порядка 90 метров тепловой сети в однотрубном исчислении диаметром 400 мм. Также на новые будут заменены бетонные лотки, в которые укладываются трубы. Отключения горячего водоснабжения у потребителей на этот период не потребуется.

Из-за большого объема ремонтных работ и необходимости использования крупногабаритной техники на период с 23 часов пятницы и до 6 утра понедельника, 30 июля, будет ограничено движение транспорта по двум третям проезжей части четной стороны проспекта Ленина в районе дома №154а/1 — «Геомаркет».

Нечетная сторона проспекта Ленина, в районе дома №195, будет перекрыта через неделю также на три дня — с 23 часов 3 августа и до 6 часов 6 августа.

Схема движения транспорта на участках в эти периоды изменятся не будет.

Проводимые работы согласованы с администрацией города Барнаула, ГИБДД и надзорными органами.

Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Проведение работ позволит значительно повысить запас прочности данного участка тепловой сети и избежать возможных инцидентов в отопительном периоде.