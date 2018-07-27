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Барнаульские теплоэнергетики пересекли экватор ремонтной программы на сетях
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Барнаульские теплоэнергетики пересекли экватор ремонтной программы на сетях 

АиФ — Алтай 53 минуты назад
Теплосетевое подразделение Сибирское генерирующей компании в Барнауле выполнило половину запланированных на текущий год работ по перекладке тепловых сетей. Весь объем ремонтных работ будет выполнен до начала отопительного сезона.
Специалисты подрядных организаций и собственный персонал СГК в Барнауле переложили порядка 6,1 км тепловых сетей из почти 12,2 км запланированных.
Планом 2018 года в Барнауле СГК предусмотрела капитальный ремонт коммуникаций на 17 участках тепловых сетей. В приоритете оказались магистральные трубопроводы диаметром от 400 до 800 мм. Их общая протяженность составит почти 3 км. На данный момент фактически переложено 2,6 км коммуникаций. Все участки магистральных сетей согласно постановления городской администрации по подготовке к ОЗП 2018-2019 г. переложены и включены в работу, по ним в данный момент завершаются работы по восстановлению благоустройства. Работы продолжаются на участках по улице Северо-Западная в районе дома №20 на пересечении с проспектом Ленина, на пресечении улицы Петра Сухова и проспекта Ленина. На трех участках ведется работа по замене линии циркуляции горячего водоснабжения.
В рамках текущего ремонта энергетики запланировали переложить 9,2 км тепловых сетей. Сюда попадут участки коммуникаций, порывы на которых были обнаружены в результате опрессовки и эксплуатации. На сегодняшний день заменено более 3,5 км трубопроводов. Работы ведутся силами собственного персонала компании.
Помимо прочего ведутся работы по замене запорной арматуры (краны, вентили), насосов и иного вспомогательного оборудования.
— Как показывает практика, на конец года количество трубопроводов, которые мы переложим в рамках текущих ремонтов, еще увеличится, — говорит директор теплосетевого подразделения СГК Александр Гросс. — В основном в этой части мы перекладываем внутриквартальные сети небольшого диаметра, однако это очень важная работа, которая дает нам гарантии, что не случится никакого инцидента в морозы.
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