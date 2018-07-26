Не сладкая участь. Грозит ли массовая гибель сибирским пчёлам?

Половина лета пролетела, и наступает самая яркая его часть — сезон, насыщенный яркими праздниками и ярмарками урожая. Обычно он начинается с самого сладкого праздника — Медового Спаса. Но, судя по заявлениям учёных, ситуация складывается так, что такой натуральный продукт, как мёд, может просто исчезнуть из нашей жизни.

Причём, если верить их пророчествам, произойдёт это не когда-то в далёкой перспективе, а достаточно быстро — чуть ли не в ближайшие несколько лет.

Печальная статистика

Дело в том, что во всём мире сейчас наблюдается массовая гибель пчёл. Особую тревогу вызывает исчезновение этих насекомых за рубежом. Так, в США за последние десять лет погибли 90% популяций диких пчёл и 80% — домашних. Учёные говорят о разных причинах: это и заражения клещами, и резкое изменение климата, и интенсивное применение химии на полях, и даже сотовая связь. В Университете штата Пенсильвания ситуацию уже называют «биологической катастрофой» и дали ей определение «коллапс пчелиных семей» (КПС). При этом учёные не могут выявить точную причину загадочной гибели насекомых. В какой-то момент пчёлы отказываются от своих ульев и исчезают либо происходит их массовое самоубийство.

России в 2017 году в некоторых регионах (Брянская, Ульяновская, Орловская области, Пермский край и др.) смертность пчёл составила 100%, хотя обычно это показатель 10-40%.

Корреспондент « АиФ в ВС» решил выяснить, может ли печальная статистика повториться в Иркутской области , где, по данным Иркутскстата на 1 января 2018 года, в хозяйствах всех категорий насчитывается больше 20 тысяч пчелосемей. Кстати, большая часть из них — 19 980 содержатся в личных подсобных хозяйствах в Куйтунском, Боханском, Аларском, Заларинском, Иркутском и Усть-Удинском районах.

Бежать в тайгу

Действительно, некоторые местные пчеловоды уже начали беспокоиться из-за исчезновения своих «питомцев». Евгений Клипин, пчеловод из Иркутского района, рассказал, что за последние два года несколько пасечников жаловались ему на слёт пчёл. Слётом он называет как раз то самое таинственное исчезновение медоносных перепончатокрылых с насиженных мест.

«У пчёл есть инстинкт — покидать своё гнездо, когда они чувствуют скорую гибель. Наши пасечники ещё в прошлом августе отмечали пустые домики, то есть соты с мёдом есть, а пчёл нет. А этим летом слёт был, например, на пасеках в Мегете и на Кае в Иркутске . И это — стопроцентно из-за промышленных вредных выбросов», — уверенно заявляет заводчик медоносов.

По его мнению, именно загрязнение атмосферы — одна из главных причин пчелиных болезней и их гибели. Однако, несмотря на несколько описанных печальных случаев, Евгений Клипин всё же считает, что в Иркутском регионе ситуацию пока ещё нельзя назвать катастрофичной. Он говорит, что американского сценария можно избежать, и как вариант спасения предлагает переносить пчелиные пасеки в дикий лес.

«Надо уходить подальше в тайгу, где поблизости нет ни полей, обрабатываемых пестицидами, ни населённых пунктов с промышленными предприятиями, ни дорог», — заявляет он.

Надо работать как пчёлка

Семья Черепановых, пасека которых также расположена в Иркутском районе, утверждает, что их проблема исчезновения пчёл не коснулась.

«Жизнь кипит, пчёлы не болеют и хорошо работают, приносят вкусный мёд», — говорит хозяин семейной пасеки Сергей Черепанов

На протяжении 27 лет он с супругой занимается «сладким» делом и уверен, что главное в нём — профилактика.

«Нужно самому не лениться и работать как пчёлка, вовремя обрабатывать пчелиные семьи от клеща и других вредителей, которые и вызывают разные болезни», — советует профессионал.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Наталья Жилкина также считает, что пчёлы могут гибнуть от недостатков в работе пчеловодов, которые при борьбе с болезнями насекомых могут сами серьёзно навредить им, применяя малоэффективные препараты или, наоборот, разрушая пчелиный иммунитет бесконтрольным использованием антибиотиков.

«Главный бич пчеловодства — клещ варроа, а также переносимые им вирусы. Пчёлы гибнут и из-за заражения грибком, нозематозом, гнильцом и другими вирусными заболеваниями. Но при этом количество смертей не настолько велико, чтобы регистрировать в регионе массовую гибель пчёл, её у нас нет», — заявила чиновница.

Её слова подтверждает ещё один практик — пчеловод Любовь Полежаева, хозяйство которой считается одним из самых больших в области. Она твёрдо убеждена, что за последний год в её владениях не погибла ни одна пчела.

«Для этих насекомых важна чистота и, конечно, правильный уход, тогда они и гибнуть не будут, — отметила опытная заводчица. — Я, например, вообще не использую никаких лекарств, кроме природных. Готовлю травяные отвары и даю их пчёлам как своеобразную витаминную подкормку».

Комментарий

Руководитель некоммерческой организации «Союз пчеловодов Иркутской области» Виктор Серженков: «Сейчас в организацию входят около 60 пчеловодов Приангарья, но союзу ещё нет и двух лет, мы только начали развиваться, так что проблем хватает. Это и сокращение посевных площадей под медоносные культуры, и отсутствие должного внимания к отрасли в целом. Но главная наша проблема — это не массовая гибель пчёл, как в Америке, а сбыт мёда. Местным пчеловодам, которые производят действительно качественный продукт, сложно пробиться на рынок, ведь там столько этого мёда представлено, полки просто забиты. При этом неизвестно, откуда он завезён, и вообще вызывает сомнения: натуральный ли это мёд. Мы планируем серьёзно заняться этим вопросом, совместно с контролирующими органами участвовать в рейдах по проверке качества продукции, чтобы быть в курсе ситуации с некачественным мёдом.

А что касается болезней пчёл и их гибели, я считаю, виной всему человеческий фактор — неважно, в какой части планеты. Ведь смерть — естественный процесс и для пчёл: одни умирают, появляются новые, в природе так заложено. Радует то, что, занимаясь пчеловодством в Сибири, в рискованной зоне, где резко меняется температурный режим, короткое лето и т.д., мы не знаем проблемы с массовой гибелью пчёл. И я надеюсь, она нас не коснётся и в будущем».

Особое мнение

Президент Иркутского регионального фонда защиты природы «Прибайкальский» Александр Панько : «Наш фонд сейчас изучает различные способы содержания пчёл на пасеках: например, старинную колодную методику и более современную в рамочных ульях. Это, кстати, французское изобретение, но поскольку в этой стране климат другой и там нет таких длинных и холодных зим, нашим сибирским пчёлам они не совсем подходят. Поэтому мы занимаемся тем, что ищем варианты создания улья-колоды, который объединит в себе старинные и современные технологии.

Многие пасечники-дилетанты, для того чтобы пчёлы пережили зиму, подкармливают их сахаром, но они не знают, что у пчёл, которые его хоть раз попробовали, нарушается генофонд и они вырождаются. Кто-то завозит различные породы пчёл из других регионов, но они не выживают в наших суровых условиях. Это как собаку лайку, предназначенную для жизни в тайге, поселить на юге в квартире. Она выживет, только генофонд у неё нарушится.