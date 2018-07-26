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Арбитражный суд Саратовской области может переехать в здание авиационного колледжа
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Арбитражный суд Саратовской области может переехать в здание авиационного колледжа 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
До конца 2018 года арбитражный суд Саратовской области может переехать в здание бывшего авиационного колледжа, также обсуждаются и другие варианты. Об этом заявил председатель суда Алексей Горябин на состоявшейся сегодня, 26 июля, пресс-конференции.
По его словам, арбитраж уже взял на баланс здание бывшего колледжа, располагавшегося в доме №17 по улице Советской. При этом он не уверен, будет ли произведен предварительный ремонт бывшего учебного заведения.
«Когда вы сами посещаете наше учреждение, то видите, что мы размещены достаточно скромно. У нас есть объективная необходимость в улучшении условий труда, — отметил Горябин. — Мною проговаривался вопрос на уровне судебного департамента в Верховном суде, где понимание наших проблем тоже существует, и желание помочь суду в данной проблеме явно на лицо. Совместными усилиями и не без участия региональной власти, я думаю, решим. Если взять наш Поволжский округ, то мы находимся среди тех судов, которые работают в скромных условиях».
«Я же из Татарстана сюда пришел, и там у нас здание построено специально для нужд судей, — рассказал Горябин. — А в Саратове узкие коридоры, где ногу на ногу уже не накинешь, потому что кто-то проходящий просто снесет».
Напомним, о том, что областной арбитражный суд планирует покинуть здание на пересечении Бабушкиного взвоза и Набережной Космонавтов, Алексей Горябинговорил еще в декабре прошлого года, однако тогда он отказался называть предполагаемое место будущего пеерезда.
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