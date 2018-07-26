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«Сибирское стекло» запустило четвертую стекловаренную печь после реконструкции
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«Сибирское стекло» запустило четвертую стекловаренную печь после реконструкции 

ИнформУпак 1 час назад
Всего в модернизацию и расширение агрегата было вложено 500 млн рублей, из которых половину составили средства самого предприятия, а вторую половину выделил Фонда развития промышленности под 5% годовых. Помимо этого, правительство региона оказало поддержку в размере 35,042 млн рублей. После произведенных работ затраты на производство останутся прежними, но себестоимость выпускаемой продукции значительно снизится. В текущем году предприятие планирует выпустить 510 млн штук тары, для сравнения, за прошлый год эта цифра составила 460 млн штук.
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