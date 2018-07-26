В Омутнинске утонул 29-летний мужчина

В среду, 25 июля в пруду в районе набережной утонул 29-летний мужчина.

Об этом сообщили «Омутнинские Вести» со ссылкой на Омутнинский следственный отдел СУ СК РФ по Кировской области.

Молодые люди употребляли алкоголь, а вечером решили покататься на лодке в районе Набережной. Для одного из молодых людей, разгоряченного спиртным, это развлечение оказалось последним в жизни. Сообщение об этом поступило в полицию в 22.45.

Следственный отдел проводит проверку и выясняет подробности случившегося.

Фото — koryazhma-info.ru