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В Омутнинске утонул 29-летний мужчина
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В Омутнинске утонул 29-летний мужчина 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В среду, 25 июля в пруду в районе набережной утонул 29-летний мужчина.
Об этом сообщили «Омутнинские Вести» со ссылкой на Омутнинский следственный отдел СУ СК РФ по Кировской области.
Молодые люди употребляли алкоголь, а вечером решили покататься на лодке в районе Набережной. Для одного из молодых людей, разгоряченного спиртным, это развлечение оказалось последним в жизни. Сообщение об этом поступило в полицию в 22.45.
Следственный отдел проводит проверку и выясняет подробности случившегося.
Фото — koryazhma-info.ru
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