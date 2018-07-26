Городские власти хотят ужесточить наказание за шум в разливайках на первых этажах

Самарцы жалуются на компании, которые заседают в рюмочных

Городские власти хотят ужесточить наказание для владельцев баров за несоблюдение норм тишины. Речь идет о разливайках, расположенных на первых этажах жилых зданий. Об этом сообщила глава Самары Елена Лапушкина.

Сейчас региональный закон о тишине запрещает шуметь с 22:00 до 08:00, а с 1 июня по 31 августа — с 23:00 до 08:00. Для граждан штрафы составляют 500–3000 рублей, для должностных лиц — 3000–8000 рублей, для юридических лиц — 5000–15000 рублей. При повторных нарушения суммы возрастают.

— Ночным заведениям с громкой музыкой не место в спальных районах. Депутаты Самарской губернской думы поддержали запрет на размещение питейных заведений на первых этажах жилых зданий, — пояснила Елена Лапушкина . — Мы же хотим предложить депутатам ужесточить административное наказание за повторное несоблюдение норм тишины.

Подобные поправки в региональный закон уже обсуждают в Самарской губдуме. Горожанам могут запретить шуметь с 20:00 до 8:00 с понедельника по пятницу, с 20:00 до 10:00 в субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни, а также с 13:00 до 15:00 каждый день. 63.ru рассказал, какие еще источники шума попадут под запрет, если поправки в закон утвердят.