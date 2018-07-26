Директор сургутской УК отправилась за решетку за растрату 70 миллионов

Сургутский горсуд вынес приговор директору ООО УК «Западная», признав ее виновной в растрате в особо крупном размере. Женщина проведет 3,5 года в колонии общего режима . После освобождения она не сможет в течение двух лет занимать определенные должности, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горской прокуратуры.

По данным следствия, с 2009 по 2015 годы директор управляющей компании заключила фиктивные договоры со сторонними организациями на обслуживание и ремонт жилфонда. Затем она подписала акты выполненных работ. При этом ремонт проводился силами УК «Западная».

После расчета с организациями деньги возвращались подсудимой. В общей сложности она присвоила почти 70 миллионов рублей.