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Директор сургутской УК отправилась за решетку за растрату 70 миллионов
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Директор сургутской УК отправилась за решетку за растрату 70 миллионов 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Сургутский горсуд вынес приговор директору ООО УК «Западная», признав ее виновной в растрате в особо крупном размере. Женщина проведет 3,5 года в колонии общего режима. После освобождения она не сможет в течение двух лет занимать определенные должности, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горской прокуратуры.
По данным следствия, с 2009 по 2015 годы директор управляющей компании заключила фиктивные договоры со сторонними организациями на обслуживание и ремонт жилфонда. Затем она подписала акты выполненных работ. При этом ремонт проводился силами УК «Западная».
После расчета с организациями деньги возвращались подсудимой. В общей сложности она присвоила почти 70 миллионов рублей.
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