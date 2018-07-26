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В МЧС провели учения по эвакуации людей с канатной дороги в Москве
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В МЧС провели учения по эвакуации людей с канатной дороги в Москве 

RUБЕЖ 1 час назад
Фото: RUБЕЖ
В учебной операции на Воробьевых горах приняли участие два ведомственных катера и четыре пожарные машины с выдвижными лестницами.
Операция оперативного реагирования на внештатную ситуацию проводилась со стороны набережной «Воробьевы Горы», станции «Лужники» и на приводной станции канатной дороги. Учебную спасательную операцию провели в рамках технического обеспечения в период прохождения экспертизы промышленной безопасности канатной дороги.
Запуск канатной дороги намечен на вторую половину 2018 года. Пропускная способность дороги составит более 1,5 тыс. человек в час. На маршруте длиной почти 700 метров расположены три станции: Косыгина (верхняя), Воробьевская и Лужники (нижняя).
Новый вид транспорта появится над Москвой-рекой и свяжет смотровую площадку на Воробьевых горах со стадионом «Лужники». Канатная дорога предназначена для круглогодичного использования, в том числе в зимний горнолыжный сезон в качестве подъемника.
Источник: ИА REGNUM
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