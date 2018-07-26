Территорию у Салтыковского лесопарка в ВАО освободили от 32 объектов самостроя

По данным Госинспекции по недвижимости, всего на участке по адресу: ул. Салтыковская, вл.6Б, стр.1 демонтировано 32 объекта самостроя.

Незаконные постройки находились вблизи лесопарка и использовались для ремонта грузовиков. Часть территории была заставлена машинами.

Как было установлено, строения размещались с нарушением земельного законодательства, территория под стоянку с пунктами технического обслуживания большегрузного автотранспорта не предоставлялась, земельно-правовые отношения не оформлялись.

Незаконное использование земельного участка было пресечено. В настоящее время самострой демонтирован, земельный участок освобожден, территория приведена в порядок.

Еще восемь незаконных объектов были демонтированы на участке по адресу ул. Большая Косинская, вл.18.