Госдума приняла закон о повышении прозрачности лицензионного контроля

МОСКВА , 26 июля. / ТАСС /. Госдума приняла в третьем чтении инициированный правительством закон, направленный на повышение прозрачности плановых проверок при проведении лицензионного контроля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) путем внедрения риск-ориентированного подхода.

В соответствии с документом, правительство РФ наделяется полномочиями определять виды регионального государственного контроля, при которых в обязательном порядке должен применяться риск-ориентированный подход. При этом высшими исполнительными органами госвласти субъектов РФ будет устанавливаться перечень видов регионального государственного контроля, в отношении которых также будет применяться риск-ориентированный подход.

Поправками ко второму чтению из текста закона исключено положение, согласно которому полномочия субъектов РФ по осуществлению регионального государственного контроля в отдельных сферах деятельности могут быть переданы для осуществления органам местного самоуправления.

Закон расширяет возможности получения контрольно-надзорным органом информации о деятельности юрлица и ИП без возложения на них обязанностей, не предусмотренных законодательством.

Для соблюдения гарантий прав подконтрольных субъектов при проведении плановых обследований закон устанавливает, что контрольное мероприятие не может проводиться в отношении конкретного юрлица и ИП и не должно подменять собой проверку. Проведение контрольной закупки может быть предусмотрено без задания руководителя или заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора).

Документом предусматриваются также дополнительные меры для снижения административной нагрузки на юрлиц и ИП при проведении федерального, регионального и муниципального контроля, а также лицензионного контроля. В законе также уточняется, что предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований не может содержать требования о предоставлении юрлицом или ИП сведений и документов.