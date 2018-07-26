Администрации Кировского района снизили штраф за хлам на сливной станции

Администрации Кировского района Саратова в два раза снизили штраф за то, что она не устранила захламление территории городской сливной станции. Об этом вчера, 25 июля, сообщила пресс-служба регионального управления Росприроднадзора.

Специалисты ведомства и Центра лабораторного анализа выезжали на городскую сливную станцию по улице Шехурдина, где провели отбор проб загрязняющих веществ.

«Зафиксированные факты свидетельствуют о неисполнении администрацией Кировского района МО «Город Саратов», как собственника земельного участка, требований по предотвращению захламления и загрязнения земель отходами производства и потребления. Постановлением государственного инспектора РФ в области охраны окружающей среды по Саратовской области администрация Кировского района МО «Город Саратов» признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного части 2 статьи 8.7 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв — прим. ред.) с назначением административного наказания в виде административного штрафа в размере 400 тысяч рублей», — заявили представители Росприроднадзора.

Чиновники не согласились с постановлением и обратились в Октябрьский районный суд Саратова. Суд рассмотрел жалобу и принял решение снизить назначенное административное наказание с 400 тысяч до 200 тысяч рублей. В остальной части постановление по делу об административном правонарушении оставлено без изменения, а жалоба — без удовлетворения.