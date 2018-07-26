Ещё
Администрации Кировского района снизили штраф за хлам на сливной станции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Администрации Кировского района снизили штраф за хлам на сливной станции 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Администрации Кировского района Саратова в два раза снизили штраф за то, что она не устранила захламление территории городской сливной станции. Об этом вчера, 25 июля, сообщила пресс-служба регионального управления Росприроднадзора.
Специалисты ведомства и Центра лабораторного анализа выезжали на городскую сливную станцию по улице Шехурдина, где провели отбор проб загрязняющих веществ.
«Зафиксированные факты свидетельствуют о неисполнении администрацией Кировского района МО «Город Саратов», как собственника земельного участка, требований по предотвращению захламления и загрязнения земель отходами производства и потребления. Постановлением государственного инспектора РФ в области охраны окружающей среды по Саратовской области администрация Кировского района МО «Город Саратов» признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного части 2 статьи 8.7 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв — прим. ред.) с назначением административного наказания в виде административного штрафа в размере 400 тысяч рублей», — заявили представители Росприроднадзора.
Чиновники не согласились с постановлением и обратились в Октябрьский районный суд Саратова. Суд рассмотрел жалобу и принял решение снизить назначенное административное наказание с 400 тысяч до 200 тысяч рублей. В остальной части постановление по делу об административном правонарушении оставлено без изменения, а жалоба — без удовлетворения.
Свободные новости: последние новости
Писной предлагает ремонтировать обрушающиеся балконы по европейской технологии Главой Калининского района стал бывший военный комиссар Шантажисты угрожают вмешаться в работу навигационных систем аэропорта «Домодедово»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С Крымским мостом может произойти страшное432
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия25
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип402
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги44
ЕС поддержал «Крымскую декларацию»144
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
10:50
Блогер Никита Шалагинов умер от рака
Общество
00:21
Названы самые «дорогие» звезды Instagram
Шоу-бизнес
00:25
«Правый сектор» угрожает генералам ВСУ
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение