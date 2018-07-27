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Почти две тысячи курян лишились водительских прав из-за долгов
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Почти две тысячи курян лишились водительских прав из-за долгов 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Для многих такое ограничение стало эффективной мерой воздействия
По данным пресс-службы УФССП России по Курской области, ограничение специальных прав в виде управления транспортным средством сотрудники ведомства применили к 1926 курянам, из них 1786 — должники по алиментам.
В некоторых случаях для погашения долга достаточно было предупреждения. 62 должника выплатили 912 тысяч рублей, чтобы сохранить свои удостоверения. В общей сложности в первом полугодии 2018 года общая взысканная сумма составила более 2 млн руб.
24 должника привлекли к административной ответственности за нарушение временного ограничения на пользование специальным правом, четверых лишили права управления транспортным средством на срок от 2 до 12 месяцев, 19 должников привлечены к обязательным работам и одному должнику назначен штраф в размере 30 тыс. руб.
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