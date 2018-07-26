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Выставка изданий особых форматов открылась в Свердловской областной специальной библиотеке для слепых
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Выставка изданий особых форматов открылась в Свердловской областной специальной библиотеке для слепых 

Информационный портал Свердловской области 1 час назад
Фото: Информационный портал Свердловской области
Люди с инвалидностью по зрению могут здесь познакомиться с символикой и памятниками Екатеринбурга, выполненными в рельефной графике, а также с интерактивными площадками библиотеки.
«Читатели нашей библиотеки включены в жизнь города и области, участвуют во всех процессах, происходящих на Среднем Урале — как в культурных, так и в политических. Поэтому углубление в историю Екатеринбурга, его настоящее, прошлое и будущее — необходимая для нас тема», — рассказала директор Свердловской областной специальной библиотеки для слепых Ирина Гильфанова.
Один из экспонатов выставки — альбом «Памятники Екатеринбурга». Информация об истории создания арт-объектов столицы Урала набрана в нем рельефно-точечным и укрупненным шрифтами, а рисунки памятников выполнены рельефно-графическим способом. Незрячие читатели могут изучить на ощупь очертания памятников Пушкину, Малышеву, Татищеву и де Геннину и других. Также здесь представлены герб и флаг Екатеринбурга.
Напомним, в 2017 году Свердловская областная специализированная библиотека для слепых отметила 65-летие со дня образования. Учреждение является лидером библиотечного обслуживании инвалидов всех категорий, инклюзивной площадкой, научно-методическим и научно-исследовательским центром. В настоящее время ее фонд составляет свыше двухсот тысяч единиц хранения. 80% — издания специальных форматов для инвалидов по зрению: это книги рельефно-точечного шрифта, «говорящие» книги на кассетах, CD, флэш-картах, тактильные книги для незрячих детей и рельефно-графические книги, издания укрупненного шрифта. Кроме этого, в электронном читальном зале библиотеки всех желающих обучают пользованию новыми современными тифлосредствами для чтения книг.
20 сотрудников библиотеки сегодня работают с более чем пятью тысячами читателей. Благодаря этому люди с инвалидностью оказываются задействованы в различных проектах и включены в общественную, культурную и политическую жизнь региона.
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