Принят закон о борьбе с самовольными постройками

Изменения вносятся в первую часть Гражданского кодекса РФ . Закон дает определение самовольных построек, вводит и конкретизирует основания для их сноса, а также предусматривает — как меру дополнительного обеспечения — принудительное изъятие земельных участков в случаях невыполнения решений о ликвидации незаконного самостроя.

В соответствии с документом, самовольной постройкой «являются здание, сооружение или другое строение, возведенные или созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные или созданные без получения на это необходимых в силу закона согласований, разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, если разрешенное использование земельного участка, требование о получении соответствующих согласований, разрешений и (или) указанные градостроительные и строительные нормы и правила установлены на дату начала возведения или создания самовольной постройки и являются действующими на дату выявления самовольной постройки».

При этом законодатели указывают, что не является самовольной постройкой здание или сооружение возведенные с нарушением установленных в соответствии с законом ограничений использования земельного участка, если собственник данного объекта «не знал и не мог знать о действии указанных ограничений в отношении принадлежащего ему земельного участка».

Также законом закрепляется, что решение о сносе самовольной постройки или о ее приведении в соответствие с установленными требованиями принимается судом.

Как пояснял ранее Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников , «постройка может быть признана самовольной, только если нарушены требования, установленные на момент начала ее создания и действующие на момент выявления самовольного строительства».

Павел Крашенинников добавил, что законом в отношении постройки, признанной самовольной, вводится механизм приведения ее в соответствие с установленными требованиями либо на основании решения органа местного самоуправления, если объект находится в охранной зоне или нет разрешения правоустанавливающих документов, либо на основании решения суда.

«Сейчас, согласно действующим нормам, такая постройка должна быть снесена в течение определенного срока — от 3 месяцев до 1 года. После принятия законопроекта у правообладателя появится возможность привести самовольную постройку в соответствие с установленными требованиями — на это отводится срок от 6 месяцев до 3 лет. В результате на такую постройку может быть оформлено право собственности», — указывал глава Комитета.

Также в качестве мер противодействия недобросовестным застройщикам закон предусматривает механизм принудительного изъятия земельного участка у собственника, который не исполнил требование о сносе самовольной постройки в установленный срок.

Предложенные законом меры позволят сделать механизм признания построек самовольными более объективным, а также усовершенствовать меры противодействия самовольному строительству, устанавливая при этом дополнительную защиту прав граждан и юридических лиц на недвижимое имущество, уверен Павел Крашенинников.