Всего треть барнаульских многоэтажек готовы к зиме

Сибирская генерирующая компания совместно с управляющими организациями и администрацией города Барнаула проводит приемку жилых домов, социальных объектов и административных зданий к предстоящему отопительному сезону. Комиссия побывала уже в 74% подключенных к мощностям ТЭЦ многоквартирных домах.

Из 2575 многоквартирных жилых домов Барнаула готовы к зиме всего 35% — 905 домов. Речь идет о потребителях тепла Барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 СГК.

Гораздо хуже обстоит ситуация с готовностью систем отопления частных жилых домов. Всего к централизованному теплоснабжения в Барнауле подключено 999 таких домов. По данным теплосетевого подразделения СГК проверено из них уже 620, а акты готовности получили всего 5 домов.

Комиссия также обследует учреждения образования, здравоохранения, дошкольные и учебные учреждения, а также объекты торгового, административного, производственного, спортивного, гаражного назначения.

Каждый потребитель, собственник помещения должен своевременно провести комплекс мероприятий, необходимых при подготовке объекта к зиме. А именно: промывку и опрессовку внутридомовых систем теплоснабжения, гидравлическую настройку тепловых пунктов, проверить работоспособность оборудования в узлах приготовления горячей воды.

Особое внимание тепловая инспекция уделяет наличию изоляции на трубопроводах систем отопления в подвалах, чердаках и тамбурах. Из-за ее частичного отсутствия на трубопроводах внутридомовых систем горячего водоснабжения существенно снижается качество теплоснабжения внутри помещения.

Необходимое требование при подготовке объекта к зиме — погашение имеющейся задолженности за потребленную тепловую энергию.

— Комиссионное обследование потребителей продлится еще два месяца — до 28 сентября, — говорит директор теплосетевого подразделения СГК в Барнауле Александр Гросс . — До этой даты потребители имеют возможность устранить все выявленные недочеты, оплатить долги и еще раз пригласить специалистов для обследования. Если все замечания будут учтены и устранены — дому или учреждению будет выдан акт готовности к прохождению отопительного периода.

Энергетики отмечают, что отсутствие документа не повлечет за собой ограничения подачи ресурса в отопительном периоде, однако может стать причиной получения некачественной услуги из-за неверно функционирующей системы. То есть в интересах самих жителей отслеживать работу управляющей организации в этом направлении.