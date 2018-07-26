«Аэрофлот» продлил акцию по бесплатному провозу снаряжения дайверов и серфингистов

«Аэрофлот» решил продлить акцию по бесплатной провозке одного комплекта снаряжения для серфинга, кайтсерфинга, вейкбординга, виндсерфинга или дайвинга. При этом вес одного комплекта не должен превышать 23 кг, сообщила пресс-служба перевозчика.

Пхукет, Акция действует для пассажиров, направляющихся в Мале, Бангкок Хошимин и Тель-Авив, а также вылетающих из этих пунктов, до 30 апреля следующего года.

«Снаряжение для серфинга может включать доску для серфинга и комплект плавников к ней, крепление, гидрокостюм, специальную обувь, а также прочие аксессуары общим весом не более 5 кг. Дайверы могут перевезти компенсатор плавучести, гидрокостюм, шлем, перчатки, боты или ласты и дополнительные принадлежности, общий вес которых не должен превышать 5 кг. С полным списком оборудования, разрешенного к перевозке в составе комплекта, пассажиры могут ознакомиться на страничке акции», — следует из сообщения.

Услуга бесплатной перевозки оборудования предоставляется на собственных регулярных рейсах «Аэрофлота» и на рейсах, выполняемых дочерними авиакомпаниями под коммерческим управлением «Аэрофлота». Перевозку необходимо согласовать предварительно.