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«Аэрофлот» продлил акцию по бесплатному провозу снаряжения дайверов и серфингистов
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«Аэрофлот» продлил акцию по бесплатному провозу снаряжения дайверов и серфингистов 

Rambler News Service 44 минуты назад
«Аэрофлот» решил продлить акцию по бесплатной провозке одного комплекта снаряжения для серфинга, кайтсерфинга, вейкбординга, виндсерфинга или дайвинга. При этом вес одного комплекта не должен превышать 23 кг, сообщила пресс-служба перевозчика.
Акция действует для пассажиров, направляющихся в Мале, Бангкок, Пхукет, Хошимин и Тель-Авив, а также вылетающих из этих пунктов, до 30 апреля следующего года.
«Снаряжение для серфинга может включать доску для серфинга и комплект плавников к ней, крепление, гидрокостюм, специальную обувь, а также прочие аксессуары общим весом не более 5 кг. Дайверы могут перевезти компенсатор плавучести, гидрокостюм, шлем, перчатки, боты или ласты и дополнительные принадлежности, общий вес которых не должен превышать 5 кг. С полным списком оборудования, разрешенного к перевозке в составе комплекта, пассажиры могут ознакомиться на страничке акции», — следует из сообщения.
Услуга бесплатной перевозки оборудования предоставляется на собственных регулярных рейсах «Аэрофлота» и на рейсах, выполняемых дочерними авиакомпаниями под коммерческим управлением «Аэрофлота». Перевозку необходимо согласовать предварительно.
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