В Самаре стартовал «Инфорум» для журналистов

Модератором форума выступает председатель областного СЖР Ирина Цветкова . Она сообщила, что в этом году мероприятие приурочено к 100-летию Союзжура России и одновременно к 100-летию местной организации.

С приветственным словом к участникам «Инфорума» обратился председатель СЖР Владимир Соловьев . «Каждый понимает название „Инфорум“ по-своему. Кто-то говорит, что форум информационный, кто-то говорит, что он инновационный. В первую очередь, это образовательные практикумы. Нам обязательно нужно встречаться и разговаривать друг с другом, делиться опытом. Желаю вам успеха», — сказал он.

А заместитель председателя СЖР Алексей Вишневецкий сообщил участникам форума о том, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу Союзжура и своим постановлением от 19 июля учредил почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации» и звание «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации».

Сейчас СЖР формирует списки журналистов, которых удостоят почетными званиями уже 14 ноября 2018 года. По словам Алексея Вишневецкого, талантливых работников бумаги и пера, прежде всего, отбирают в регионах, а не среди столичных СМИ. Не исключено, что почетными званиями наградят и журналистов из Самарской области

В целом, это уже пятый по счету «Инфорум». Его формат изменился, была добавлена образовательная функция. В Самару приехали журналисты из Москвы и других регионов России, чтобы поделиться опытом с коллегами. В течении всего дня они проведут для самарских журналистов мастер-классы.

Всего в Самарской области, согласно реестру Роскомнадзора , на сегодняшний день насчитывается 268 печатных СМИ, 89 теле— и радиокомпаний, 10 информагентств. В работе форума принимают участие представители многих из них.

С сотрудниками печатных СМИ делятся практикой визуализации информации и опытом лучших газет России по части дизайна, контента, спецпроектов. Телевизионным СМИ рассказывают о современных тенденциях в развитии телерадиовещания, а электронным изданиям — о будущем интернет-СМИ.