Москвичи научатся шить тряпичных кукол и изготавливать петровскую копейку на фестивале «Времена и эпохи»

Гостей фестиваля «Времена и эпохи» научат изготавливать петровскую копейку и игрушки разных эпох. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Всего в рамках фестиваля для москвичей и гостей столицы подготовлено 104 ремесленные активности, уточнил собеседник агентства. Все мастер-классы будут вести опытные мастера-реконструкторы со всей России . «На площадке „Великое посольство Петра“ на Покровском бульваре гости освоят основы плотницкого дела, обучатся азам каллиграфии и смогут запечатать документ сургучной печатью. Также гости фестиваля попробуют свои силы в качестве работников чеканного цеха, где всех желающих научат изготавливать петровскую копейку на вальцовочном станке. На площадке „Игрушки и игры разных эпох“ в Новопушкинском сквере мастера будут учить шить тряпичных кукол, расписывать игрушки в различных техниках, лепить фигурки из разноцветного воска», — рассказали в оргкомитете.

Кроме того на Чистопрудном бульваре будет работать площадка «Древняя Русь», где мастер-оружейник продемонстрирует процесс изготовления воинского щита.

«Посетители увидят поэтапный процесс сборки щита с применением аутентичных материалов. Также гости увидят процесс создания скифских литых украшений», — добавили в оргкомитете.

Ежегодный фестиваль «Времена и Эпохи» пройдет в столице в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» с 10 по 22 августа. В 2018 г. исторический праздник охватит 29 площадок. Реконструкторы из России и стран зарубежья воссоздадут различные эпохи от Каменного века до 1980-х гг.