Смотритель из Дворца

Фото: uralfo.gov.ru.

Как известно, проблема «серого кардинала» Владимира Тунгусова — следование одному алгоритму, противостояние некоему врагу за счёт административных ресурсов команды и привлечения внешних союзников, а первую очередь «в Москве ». Это отлично работало, когда ВГ (так его именуют за глаза) был вице-мэром Екатеринбурга, обладая необходимым объемом полномочий и ресурсов.

Перейдя в 2016 году в администрацию губернатора, Тунгусов не смог сформировать единую действенную команду (контроль за Департаментом информационной политики не в счет), и не получил полномочий в необходимом объеме. По сути, единственным механизмом влияния на ситуацию у вице-губернатора остаётся личная преданность прежних заединщиков, подкрепляемая финансовым ресурсом.

Если представить, что Тунгусову до конца лета скажут «прости, прощай», он окажется вообще без административного ресурса. За этим последует стремительный распад его былой команды. Первыми от него дистанцируются «люди в Москве». Затем его партнеры — капитаны бизнеса. А дальше начнётся обвал…

Но не все это до сих пор поняли. Одним из давних партнеров ВГ, как известно, является Борис Кириллов, отвечающий за «окружную» внутреннюю политику. Истоки их дружбы — начало «нулевых», противостояние первого полпреда президента Петра Латышева и свердловского губернатора Эдуарда Росселя . Кто кого тогда использовал — Тунгусов Кириллова, что скорее всего, или наоборот, история умалчивает. Ясно одно — между ними сложились отношения доверия. В паблике циркулируют слухи о денежных отношениях, совместных отпусках, дружбе семьями, досугах. Мы не подсматривали, и не калькулировали — судить не будем.

Фото: uralfo.gov.ru.

Но точно известно, что эти двое — всегда за ограничение управленческого ресурса любого главы Свердловской области. Если для Тунгусова это — вопрос объема полномочий близкого ему Екатеринбурга, то для Кириллова, видимо, — стратегия выживания, при которой он, искусно формируя конфликт, затем его и преодолевает…

Хотя известно и другое — в своё время Кириллов, при самой активной поддержке Тунгусова, «достал» своих руководителей в Администрации президента просьбами о выдвижении в губернаторы Свердловской области. В дело даже вынужден был вмешаться московский мэр…

Проиграв в борьбе за губернаторство, друзья, судя по всему, не успокоились, тем более, что на кону остается Екатеринбург, ожидающий выборы в сентябре. Отсюда и активность Кириллова в последние полгода.

Есть информация, что его первое предложение новому наместнику президента Николаю Цуканову — стратегический альянс против свердловского губернатора. Кириллов, сформировавший в аппарате наместника (здание полпредства журналисты за помпезность именуют в шутку Букингемским дворцом) штаб по выборам в гордуму кандидатов из «списка Тунгусова», инструктирует их по сложным вопросам (политтехнолог он знаковый). Более того он использует и другой свой ресурс — еженедельные докладные о выборах в Кремль. Их объективность пусть останется на его совести.

Фото: midural.ru.

Но именно на этом, как утверждают источники "Уралинформбюро" , этот дуэт и просчитался. Такая активность крайне не понравилась Цуканову, опыт которого как мэра, губернатора, полпреда, помощника Президента России, позволил сразу увидеть бросающиеся в глаза «особенности» своего заместителя. Инсайдеры утверждают, что уже подготовлен проект документа об увольнении Бориса Кириллова. Если так, то это будет уже второй его вылет из полпредства, хотя, надо признать, он пересидел трех полпредов и кучу их заместителей.

Что в итоге? Полпредство получит, наконец, возможность стать объективной и эффективной структурой реализации задач, поставленных Владимиром Путиным . Тунгусов лишится одного из последних союзников, сентябрьские выборы в городскую думу пройдут спокойно и честно, а будущим мэром Екатеринбурга станет достойный кандидат, умеющий работать и обладающий поддержкой губернатора.

Ну, а Кириллов — успеха ему на работе вне системы органов государственной власти. Из большой политики, как и из большого спорта, всегда приходится уходить.