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Теплоэлектростанцию за 28 млрд рублей построят в Тамани
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Теплоэлектростанцию за 28 млрд рублей построят в Тамани 

Деловая газета. Юг 1 час назад
Фото: Деловая газета.Юг
Тендер на строительство тепловой электростанции (ТЭС) «Ударная» в Тамани объявило ООО «Внешнеэкономическое объединение „Технопромэкспорт“ (входит в структуру »Ростеха»). Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 27,98 млрд рублей, сообщает РБК Краснодар.
Подведение итогов закупки состоится 24 сентября. Победителю предстоит завершить все работы до 2020 года, а к его концу сдать объект в эксплуатацию.
Предварительные итоги конкурса на строительство новой электростанции в Тамани мощностью 465 МВт «Системный оператор» подвел в марте 2018 года. Структура «Ростеха» «ВО „Технопромэкспорт“ подала заявку с предложением обеспечения мощности в 500 МВт.
В конце 2017 года министерство энергетики РФ изменило условия конкурса по строительству новой ТЭС на Таманском полуострове. Мощность станции увеличили до 465 мегаватт для того, чтобы закрыть энергодефицит на юго-западе Краснодарского края в летний период 2021 года.
Начать поставку электроэнергии на рынок станция должна с 1 декабря 2020 года. Отбор инвесторов на проект планировалось провести в 2018 году.
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