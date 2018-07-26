Теплоэлектростанцию за 28 млрд рублей построят в Тамани

Краснодар. Тендер на строительство тепловой электростанции (ТЭС) «Ударная» в Тамани объявило ООО «Внешнеэкономическое объединение „Технопромэкспорт“ (входит в структуру »Ростеха» ). Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 27,98 млрд рублей, сообщает РБК

Подведение итогов закупки состоится 24 сентября. Победителю предстоит завершить все работы до 2020 года, а к его концу сдать объект в эксплуатацию.

Предварительные итоги конкурса на строительство новой электростанции в Тамани мощностью 465 МВт «Системный оператор» подвел в марте 2018 года. Структура «Ростеха» «ВО „Технопромэкспорт“ подала заявку с предложением обеспечения мощности в 500 МВт.

В конце 2017 года министерство энергетики РФ изменило условия конкурса по строительству новой ТЭС на Таманском полуострове. Мощность станции увеличили до 465 мегаватт для того, чтобы закрыть энергодефицит на юго-западе Краснодарского края в летний период 2021 года.

Начать поставку электроэнергии на рынок станция должна с 1 декабря 2020 года. Отбор инвесторов на проект планировалось провести в 2018 году.