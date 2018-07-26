Ещё
Единый день диспансеризации пройдет в Орехово‑Зуеве 4 августа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Единый день диспансеризации пройдет в Орехово‑Зуеве 4 августа 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Жителей городского округа Орехово-Зуево приглашают пройти диспансеризацию 4 августа в поликлинике №4 на улице Стаханова, сообщается на официальном сайте Центральной городской больницы.
«Приглашаем всех на очередной Единый день диспансеризации, который пройдет в субботу, 4 августа, с 8:30 до 13:00 в поликлинике №4 по адресу: Орехово-Зуево, улица Стаханова, дом №34», — говорится в сообщении.
По данным Орехово-Зуевского информагентства, за один день желающие смогут пройти положенное по программе медицинское обследование. Оно проводится бесплатно. Гражданам необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.
РИАМО: последние новости
Первые белые и лисички: где пошли грибы в Подмосковье летом 2018 На форуме «Я – гражданин Подмосковья» 27 июля состоится день открытых дверей Воробьев проконтролировал ход реконструкции в парке «Пехорка»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С Крымским мостом может произойти страшное419
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия24
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип385
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги44
ЕС поддержал «Крымскую декларацию»136
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
10:50
Блогер Никита Шалагинов умер от рака
Общество
00:21
Названы самые «дорогие» звезды Instagram
Шоу-бизнес
00:25
«Правый сектор» угрожает генералам ВСУ
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение