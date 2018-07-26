Единый день диспансеризации пройдет в Орехово‑Зуеве 4 августа

Жителей городского округа Орехово-Зуево приглашают пройти диспансеризацию 4 августа в поликлинике №4 на улице Стаханова, сообщается на официальном сайте Центральной городской больницы.

«Приглашаем всех на очередной Единый день диспансеризации, который пройдет в субботу, 4 августа, с 8:30 до 13:00 в поликлинике №4 по адресу: Орехово-Зуево, улица Стаханова, дом №34», — говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, за один день желающие смогут пройти положенное по программе медицинское обследование. Оно проводится бесплатно. Гражданам необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.