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ГД приняла закон о снижении издержек оформления земли под сетевые объекты
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ГД приняла закон о снижении издержек оформления земли под сетевые объекты 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон, направленный на сокращение материальных и временных издержек оформления прав на земельные участки с целью строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов.
Документ упрощает для потребителей подключение к объектам коммунальной инфраструктуры, а для сетевых компаний облегчает их оформление. Цель закона состоит в упрощении порядка и сокращении сроков размещения инженерной инфраструктуры, необходимой для обеспечения населения коммунальными ресурсами и развития территорий.
Закон устанавливает возможность размещения линейных объектов на условиях публичного сервитута, то есть административного решения органа госвласти или местного самоуправления в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд, а также нужд местного населения. Причем публичный сервитут может быть установлен в отношении одного или нескольких земельных участков.
Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев ранее пояснял, что закон касается исключительно случаев, где установление сервитута происходит в общественных интересах. Публичный интерес может быть подтвержден только в одной форме — это проведение публичных слушаний, подчеркивал депутат. Поэтому нормы данного закона, по его словам, относятся только к тем случаям, когда развитие инфраструктуры происходит по планам, утвержденным, в том числе, на общественных слушаниях.
При этом он акцентировал внимание нf том, что из-под действия норм о публичном сервитуте выведены полностью граждане с их частными и жилыми домами, садоводы, огородники и граждане, ведущие личное подсобное хозяйство. То есть, этот закон относится только к урбанизированным городским территориям, землям сельхозназначения и промземлям, отмечал Николаев.
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