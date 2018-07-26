На самарском железнодорожном вокзале перенастроят все информационные табло

Информационные табло перенастроят к 1 августа

Самарской области изменится порядок информирования пассажиров на железнодорожных вокзалах, станциях и остановочных пунктах. Начиная с 1 августа прибытие и отправление поездов будут отображаться на них по местному времени.

— Это также касается громкоговорящей связи. Новшество начнет действовать во всех регионах России с учетом соответствующего временного пояса, — уточнили представители Куйбышевской железной дороги

Сейчас специалисты перенастраивают все системы.

Если раньше на бланках железнодорожных билетов фиксировалось московское время прибытия и отправления поездов, то с 4 мая (за 90 суток до 1 августа) обозначается и московское, и местное время. Информация о местном времени прибытия и отправления будет также отображаться на информационных табло в поездах.