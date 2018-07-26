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На самарском железнодорожном вокзале перенастроят все информационные табло
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На самарском железнодорожном вокзале перенастроят все информационные табло 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Информационные табло перенастроят к 1 августа
В Самарской области изменится порядок информирования пассажиров на железнодорожных вокзалах, станциях и остановочных пунктах. Начиная с 1 августа прибытие и отправление поездов будут отображаться на них по местному времени.
— Это также касается громкоговорящей связи. Новшество начнет действовать во всех регионах России с учетом соответствующего временного пояса, — уточнили представители Куйбышевской железной дороги.
Сейчас специалисты перенастраивают все системы.
Если раньше на бланках железнодорожных билетов фиксировалось московское время прибытия и отправления поездов, то с 4 мая (за 90 суток до 1 августа) обозначается и московское, и местное время. Информация о местном времени прибытия и отправления будет также отображаться на информационных табло в поездах.
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