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В Якутии возбудили более 80 дел из-за аварийных отключений электричества
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В Якутии возбудили более 80 дел из-за аварийных отключений электричества 

ТАСС 1 час назад
ЯКУТСК, 26 июля. /ТАСС/. Прокуратура Якутии в первом полугодии 2018 года завела более 80 административных дел по фактам аварийных отключений электроэнергии, за аналогичный период прошлого года было возбуждено 24 подобных дела, сообщили в надзорном ведомстве региона.
"По каждому факту ограничения энергоснабжения проводим проверку с привлечением специалистов. В первом полугодии 2018 года прокурорами возбуждено более 80 административных производств за нарушение установленных требований. Совместно с Ростехнадзором проанализировали все факты аварийных отключений", — сообщили в прокуратуре.
В ведомстве уточнили, что «проблемы есть как по эксплуатации [Якутской ГРЭС-2], так и по сетевому оборудованию, но они устранимые».
В прокуратуре добавили, что по итогам 2017 года при общей картине снижения аварийности по стране в Якутии зарегистрирован рост на 4,7%. «По сравнению с 2016 годом рост составил 4,7%. Это 372 аварии», — добавили в ведомстве.
Якутская ГРЭС-2, введенная в конце ноября 2017 года, должна заменить выбывающие мощности старой станции, которая была построена в 1960-х годах. Электрическая мощность первой очереди Якутской ГРЭС-2 составляет 193,5 МВт, тепловая мощность — 469 Гкал/час. Новая станция должна заменить часть малоэффективных котельных Якутска, в качестве топлива для производства электроэнергии и тепла будет использован природный газ.
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