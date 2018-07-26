На родниковой воде: под Волгоградом ростовчане разливали «левые» водку и коньяк

Водку и коньяк на родниковой воде, но правда без акцизных марок, разливали на заброшенной птицефабрике в городе Михайловке Волгоградской области ростовчане. Налаженное производство «левого» алкоголя остановилось с приходом оперативников.

Немного родниковой воды, спирт и щепотка красителя — рецепт ростовским самогонщиков

ГУ МВД — Производство алкоголя в Волгоградской области организовали шестеро жителей Ростовской области на территории продовольственной базы, — сообщили V1.ru России по Волгоградской области. — Алкоголь был либо совсем без акцизных марок, либо под этикетками известных марок водки и коньяка. На месте было обнаружено 4340 бутылок.

Оперативники говорят, что на заброшенной птицефабрике под Волгоградом подозреваемые смешивали родниковую воду с медицинским спиртом для «водки», а чтобы получился коньяк, добавляли красители. Готовым алкоголем ростовчане поили соседние регионы.

— По итогам обыском изъято 9 тысяч бутылок. Весь алкоголь передан на экспертизу в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Волгоградской области. Специалисты установят подлинность акцизных марок и соответствие жидкости требованиям межгосударственных стандартов, — говорят в главке.