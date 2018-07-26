Первышов рассказал краснодарцам о строительстве ливневки в Музыкальном мкр

Глава Краснодара записал видеообращение, в котором подробно рассказывает о ситуации, сложившейся с водоотведением

Первышов рассказал краснодарцам о строительстве ливневки в Музыкальном микрорайоне.

Евгений Первышов в обращении к жителям подробно разъяснил ситуацию с водоотведением в Музыкальном микрорайоне, а также в целом в северной и северо-восточной части столицы Кубани. Глава администрации также рассказал о том, какой объем строительства необходимо выполнить и с какими сложностями в решении этой задачи столкнулась мэрия.

«Для города очень важно достроить магистральный ливневый коллектор по ул. им. Петра Метальникова и наладить систему водоотведения. Она не только для Музыкального микрорайона, она и для улиц Российской, Уссурийской, Восточно-Кругликовской. Сейчас на этих территориях большая часть труб не эксплуатируются. И не хватает нескольких участков. Нужно достроить их, вывести воду в канал, который ведет к балке реки Осечки», — сказал Евгений Первышов.

В частности, по ул. Московской от ул. Гомельской до ул. им. Петра Метальникова необходимо построить 1,5 км коллектора, в районе пересечения ул. Российской и ул. им. Петра Метальникова — около 200 м. Нужно проложить трубы под ул. Ростовское шоссе и железной дорогой — около 500 м. и от ул. Ростовское Шоссе до ул. им. Дзержинского с проколом под дорогой. Далее ливневые стоки сможет принимать водоотводной канал по руслу балки реки Осечки.

В обращении Евгений Первышов подробно рассказал краснодарцам, как будет проходить завершение строительства ливневого коллектора, и, в частности, о сложностях, которые существуют. В настоящий момент строительство сетей канализации по самой ул. Московской исключено из-за того, ччто мэрия города судится с одной частной компанией. Последняя требует с администрации города компенсацию за земельный участок, по которому построена эта улица.

«В настоящий момент есть еще один, запасной вариант — возможность строительства резервной сети ливнеоотведения в районе ул. Московской, чтобы задействовать пруд-накопитель, расположенный около ул. Ростовское Шоссе. Как рассказал Евгений Первышов, водоем находится всего в 800 м. от ул. Московской и для этих целей подойдет», — сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Обращение главы города Евгения Первышова смотрите здесь.

Напомним, из-за дождей ремонт ул. Тургенева задерживается, глава Краснодара говорит, что главное — выдержать технологию.