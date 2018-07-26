Нефтедобыча в Удмуртии сократилась на 4% 

По итогам первого полугодия в Удмуртской Республике нефтедобыча сократилась на 4% — до 5,2 миллиона тонн.
По информации минпромторга республики, объем отгруженных товаров в отрасли полезных ископаемых увеличился на 31,2%, составив 117,9 млрд рублей.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что общество «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» стало победителем аукциона на предоставление права пользования недрами Быковского участка в Республике Удмуртия. Этот участок занимает площадь более 650 квадратных километров и располагается в Селтинском, Увинском и Якшур-Бодьинском административных районах республики недалеко от границы с Кировской областью.