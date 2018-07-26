Нефтедобыча в Удмуртии сократилась на 4%

По итогам первого полугодия в Удмуртской Республике нефтедобыча сократилась на 4% — до 5,2 миллиона тонн.

По информации минпромторга республики, объем отгруженных товаров в отрасли полезных ископаемых увеличился на 31,2%, составив 117,9 млрд рублей.