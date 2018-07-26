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Нефтедобыча в Удмуртии сократилась на 4%
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Нефтедобыча в Удмуртии сократилась на 4% 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По итогам первого полугодия в Удмуртской Республике нефтедобыча сократилась на 4% — до 5,2 миллиона тонн.
По информации минпромторга республики, объем отгруженных товаров в отрасли полезных ископаемых увеличился на 31,2%, составив 117,9 млрд рублей.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что общество «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» стало победителем аукциона на предоставление права пользования недрами Быковского участка в Республике Удмуртия. Этот участок занимает площадь более 650 квадратных километров и располагается в Селтинском, Увинском и Якшур-Бодьинском административных районах республики недалеко от границы с Кировской областью.
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