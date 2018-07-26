Госдума приняла закон, фиксирующий на 10 лет льготы резидентам ТОСЭР

МОСКВА , 26 июля. / ТАСС /. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный правительством закон о фиксации на 10 лет льготных условий по налогам и страховым взносам для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и свободного порта Владивосток

Закон призван обеспечить стабильные условия ведения бизнеса резидентами ТОСЭР и свободного порта Владивосток. «Предусматривается неприменение к резидентам норм законодательства, влекущих изменение их положения как налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов в течение 10 лет со дня получения ими соответствующего статуса», — говорится в пояснительной записке к документу.

Закон корректирует порядок исчисления и уплаты резидентами страховых взносов в Пенсионный фонд России Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования. «Предлагается также установить возможность применения резидентами пониженных тарифов страховых взносов в течение 10 лет со дня получения ими соответствующего статуса исключительно в отношении базы для исчисления страховых взносов, определенной в отношении физических лиц, занятых на новых рабочих местах», — отмечается в пояснительной записке.

В соответствии с документом, предусматривается применение пониженных тарифов страховых взносов резидентами в Дальневосточном федеральном округе, получившими соответствующий статус до 31 декабря 2025 года.

Согласно принятым во втором чтении документа поправкам, фиксация действующего налогового режима и льгот по страховым взносам для резидентов ТОСЭР и свободного порта Владивосток в течение 10 лет со дня получения ими соответствующего статуса начнет действовать с 1 января 2019 года. Таким образом их коснется повышение НДС до 20%, которое вступит в силу 1 января 2019 года. Разработанные Минвостокразвития поправки, предусматривавшие вступление этой нормы в силу в 2018 году, что формально позволило бы резидентам ТОСЭР уплачивать НДС по ставке 18% в течение 10 лет, отклонил комитет Госдумы по бюджету и налогам.

Кроме того, поправки освобождают от обложения страховыми взносами стоимость проезда неработающих членов семьи гражданина, работающего и проживающего в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (мужа, жены, несовершеннолетних детей, фактически проживающих с работником), а также стоимость провоза ими багажа, оплачиваемые работодателем. Сейчас такая льгота предусмотрена только в отношении самого работника. В отношении резидентов ТОСЭР, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, и резидентов свободного порта Владивосток эта льгота распространится на правоотношения, возникшие с 26 июня 2018 года.