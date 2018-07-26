Эксперт: производство сахара в России может снизиться на 10% в этом году

МОСКВА , 26 июля. / ТАСС /. Производство сахара в России в 2018 году может составить не менее 6 млн т, может снизиться более чем на 10% по сравнению с показателем 2017 года. Такой точки зрения придерживается эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов

Как сообщалось ранее, производство сахара в России по итогам 2017 года выросло на 15,9% и достигло 6,7 млн т, побив рекорд 2016 года, когда было произведено 6,2 млн т.

"Не меньше 6 млн т производство, а если повезет с погодой во второй половине года, а то и более", — сказал Иванов.

Иванов отметил, что у экспертов пока остаются вопросы по поводу прогноза по производству сахара. Это связано как с поздним севом урожая, так и с тем, что южные регионы России, особенно Краснодар и Ростов, пострадали от засухи, объясняет он. Таким образом, по его мнению, в этом году урожайность сахарной свеклы «точно не будет высокой».

Эксперт напомнил, что Россия и мир уже третий сезон подряд находятся в стадии перепроизводства сахара, из-за чего и мировая цена, и среднегодовая цена в России на продукцию снижается. В связи с этим отечественными аграриями было принято решение сократить посевные площади сахарной свеклы на 5,7%, до 1,13 млн га.

По оценке Иванов, внутреннее потребление сахара в России в 2017-2018 сельхозгоду составило примерно 6,1 млн т. Он уточнил, что внутренние и экспортные потребности покрываются не только за счет собственного производства России, но и за счет импорта, который в прошедшем сезоне составил 0,24 млн т, а также за счет накопившихся за несколько сезонов запасов сахара. Эксперт отметил, что на 1 августа избыточные запасы сахара только на сахарных заводах могут составлять не менее 250 тыс. т. При этом если уборочная кампания по сахарной свекле начнется на несколько недель позже, чем в прошлом году, когда она стартовала 27 июля, то существующие запасы могут быть «подъедены», что наконец-то сбалансирует рынок, считает Иванов.

Комфортный экспорт и непростая ситуация

Говоря об экспорте сахара, Иванов отметил, что «комфортный» объем экспорта для России составляет около 0,5 млн т. «Экспортировать больше — это на сегодня вызов для отрасли и всей инфраструктуры России», — говорит он, добавляя, что морским путем сахар на экспорт из России не поставляется из-за высоких издержек и низкой пропускной способности портовой логистики.

Казахстан и Надеяться на потенциал европейского рынка в качестве потребителей российского сахара в краткосрочной перспективе не имеет смысла, также говорит управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк. «Также нужно упомянуть об активных действиях в последнее время и экспортной субсидии Пакистана , в результате чего наши производители не могут более масштабно наращивать экспорт, в том числе, в ряд стран Центральной Азии», — добавил он. Согласно его данным, из 500 тыс. т отгруженного сахара по итогам 2017 года, наибольшие объемы экспорта были направлены в Азербайджан Таджикистан , куда было экспортировано свыше 260 тыс. т сахара.

Кроме того, для российских производителей белого сахара хорошим сигналом стали перспективы наращивания экспорта в Узбекистан , куда только по итогам 2017 года было экспортировано 109 тыс. т, считает Березнюк. В среднем годовые потребности Узбекистана в сахаре оцениваются в 650-700 тыс. т. «Тем не менее предыдущий год в отношении экспорта можно считать успешным, даже на фоне снижения внутренних цен и перепроизводства готовой продукции», — заключил он.

По мнению генерального директора российского подразделения компании по разведению и селекции сахарной свеклы, подсолнечника и пшеницы Strube Пеера Ефтимова, ситуацию на российском сахарном рынке сейчас можно охарактеризовать как нестабильную. «Произведенного сахара много, а отгрузочные цены достаточно низкие. При этом операционные затраты у производителей не снижаются, а в некоторых случаях растут из-за складского хранения больших объемов произведенной и не реализованной продукции предыдущих сезонов», — считает он. По мнению Ефтимова, одним из возможных вариантов решения проблем перепроизводства и балансировки рынка может стать альтернативное использование сахарной свеклы, например, развитие направления кормовых добавок.

Согласно прогнозу Иванова, в конце августа — начале сентября, к началу переработки свеклы нового урожая на большинстве заводов оптовые цены на продукцию снова традиционно пойдут вниз до завершения работы заводов на юге страны в ноябре-декабре.