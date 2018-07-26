Власти Псковской области намерены возродить льноводство с 2019 года

ПСКОВ , 26 июля. / ТАСС /. Агропредприятия Псковской области начнут массово выращивать лен, начиная с 2019 года им будет оказана поддержка из федерального и регионального бюджетов. Сейчас в регионе нет ни одного поля, засеянного этой культурой, хотя в советское время Псковская область была лидером по производству льна. Об этом в четверг сообщил ТАСС начальник областного управления сельского хозяйства Николай Романов

"Мы начинаем массово выращивать лен в Псковской области, уже идет работа с нашими хозяйствами. Мы заложим на следующий год в бюджет области в дополнение к федеральным средствам, деньги на развитие льноводства, на покупку техники, оборудования, и поддержим все хозяйства, которые готовы заниматься льном. Мы вложим региональные средства в эту сферу, чтобы вернуть из федерального бюджета порядка 40-50% затрат, выделенных на льготное кредитование хозяйств по льноводству", — сказал собеседник агентства.

По словам Романова, сейчас регионы России не активно занимаются выращиванием льна. «В Псковской области вообще ни одного гектара не выращивается льна, а в целом в России всего на 40 тыс. гектаров выращивают. А в советское время только 50 тыс. га мы выращивали, регион был лидером по производству, Псковская область — это один из исторических регионов по выращиванию и производству продукции из льна. Мы просчитали, что засеять льном можем 10 тыс. га за несколько лет, наращивая объемы», — пояснил глава управления.

Он также добавил, что региональные власти намерены поставлять лен в соседнюю Смоленскую область . «Наши соседи в Смоленской области строят завод по производству льна. Им нужны объемы льна, а мы готовы его поставлять. Тем более, что сейчас технологии другие, не то, что в советское время, они уже не требуют большого ручного труда», — резюмировал Романов.

Лен — это однолетнее растение, оно используется для производства волокон, из которых изготавливают одежду. Из семян растения получают льняное масло, которое используют в пищевой промышленности. Лен также применяют в технических целях, например, для производства лако-красочной продукции. Семена льна используют в медицине и косметологии.