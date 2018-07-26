Восемь проектов из Удомли стали победителями конкурсов социально значимых проектов Госкорпорации «Росатом» и Фонда «АТР АЭС»

В 2018 году некоммерческие организации Удомли получили восемь грантов на реализацию социально значимых проектов на сумму более 5,7 млн рублей.

Проект Центра культуры и искусства Дача «Чайка» стал восьмым проектом из Удомли, получившим грант на возрождение традиций русской домашней культуры начала 20 века, создание «Домашнего театра». Об этом стало известно после подведения итогов второго этапа открытого конкурса Общественного совета Госкорпорации «Росатом»

Конкурс среди общественных и некоммерческих организаций по реализации социально значимых проектов Госкорпорации «Росатом» проводится ежегодно на территориях присутствия атомной отрасли в два этапа. По результатам первого этапа финансовую поддержку получили проект «Волонтерский полиформ PRO», направленный на развитие и продвижение волонтерского движения, и проект, посвященный первостроителям города и Калининской атомной станции «Это нашей истории строки».

Кроме того, пять проектов некоммерческих организаций Удомли вошли в число победителей конкурса социально значимых проектов Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций». Это проекты, направленные на социальное и инфраструктурное развитие Удомельского городского округа, поддержку культуры и спорта, образования и просвещение.

— Внимание Госкорпорации «Росатом» и АО «Концерн Росэнергоатом» к социальному развитию своих городов по-настоящему заслуживает уважения, — сказала Елена Тимакова, заведующая Дачей «Чайка». — В частности, благодаря нашему участию в конкурсе социально значимых проектов улучшено состояние береговой зоны парка, проведена его модернизация, налажена система освещения. Культура — это достояние нации и очень значимо, что Росатом дает возможность воплотить в жизнь высокие цели.

Управление информации и общественных связей Калининской АЭС.