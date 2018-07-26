Природные парки Волгоградской области участвуют в озеленении территорий 

Природные парки «Щербаковский» и «Волго-Ахтубинская пойма» участвуют в озеленении территорий и восстановлении ландшафтов озер и рек.
По данным пресс-службы облкомприроды, в питомнике парка «Щербаковский» специалисты выращивают барбарис обыкновенный, калину, дуб черешчатый и акацию белую. Эти растения уже высажены в детских садах в селах Усть-Грязнуха, Верхняя Добринка, в школах Нижней Добринки, Воднобуерачном, Госстанции, в камышинской воспитательной колонии. Помимо этих растений в питомнике выращивают иву, а из ивового прута плетут корзины, садовую мебель и сувениры. Хвойные и лиственные деревья украшают улицы сельских и городских поселений. В настоящее время в парке подрастают молодые саженцы катальпы. Этой осенью и весной будущего года они будут высажены в школах, детсадах, скверах, домах культуры Камышина. На биостанции парка «Волго-Ахтубинская пойма» выращивают, прежде всего, саженцы для особо охраняемой территории. В частности высаживают дуб, а также шиповник и осоку, которые хорошо держат грунт.