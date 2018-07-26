Внешэкономбанк оспорил стоимость тепличного комбината «Ростовский»

Внешэкономбанк собирается через суд оспорить оценку стоимости имущества ООО «Тепличный комбинат Ростовский». Такие данные приводит издание «Коммерсант-Юг».

Оценку по заявке конкурсного управляющего проводило ООО «Центр независимой экспертизы собственности», имущество оценили в 946,1 млн руб. В банке посчитали, что при этом не были учтены некоторые показатели, в связи с чем посчитали оценку заниженной. Кроме того, в ВЭБ указали на неточности в документах.

Конкурсное производство на тепличном комбинате ввели в феврале 2017 года. Самым крупным кредитором выступает ВЭБ, общая сумма требования составляет 3,8 млрд руб, в том числе 1,6 млрд руб — поручительства по кредитам за другие тепличные комплексы УК «Фабрика овощей».