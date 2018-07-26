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Внешэкономбанк оспорил стоимость тепличного комбината «Ростовский»
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Внешэкономбанк оспорил стоимость тепличного комбината «Ростовский» 

Деловое сообщество 1 час назад
Внешэкономбанк собирается через суд оспорить оценку стоимости имущества ООО «Тепличный комбинат Ростовский». Такие данные приводит издание «Коммерсант-Юг».
Оценку по заявке конкурсного управляющего проводило ООО «Центр независимой экспертизы собственности», имущество оценили в 946,1 млн руб. В банке посчитали, что при этом не были учтены некоторые показатели, в связи с чем посчитали оценку заниженной. Кроме того, в ВЭБ указали на неточности в документах.
Конкурсное производство на тепличном комбинате ввели в феврале 2017 года. Самым крупным кредитором выступает ВЭБ, общая сумма требования составляет 3,8 млрд руб, в том числе 1,6 млрд руб — поручительства по кредитам за другие тепличные комплексы УК «Фабрика овощей».
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