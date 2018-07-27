27 июля леопардов, привезенных из Сочи, выпустили в заповеднике «Алания» 

Самец Эльбрус и самка Волна будут обживаться в национальном парке Северной Осетии.
Перед отправкой они прошли целый курс выживания и полное медицинское обследование.
В Центре разведения переднеазиатского леопарда в Сочи устроили проводы хищных кошек, затем довезли до Красной Поляны. Уже оттуда отправили вертолетом к новому месту обитания.
Зоологи надеятся, что через год в пятнистом семействе будет пополнение.
В ближайшие недели еще двух больших кошек из Сочинского центра восстановления леопардов выпустят в естественную среду — на этот раз в Кавказском биосферном заповеднике.
Напомним, в Сочи в Центре восстановления леопарда на Кавказе родились 5 котят.