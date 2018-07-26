В Башкирии уволили инспектор технадзора госавтоинспекции за сокрытие доходов

Полицейского попросили покинуть должность

Полицейский на протяжении трех лет выдавал и продлевал коммерческой фирме свидетельства о допуске машин к перевозке опасных грузов.

При этом в этой компании он купил внедорожник «Mitsubishi Outlander» для своей знакомой по явно заниженной цене на особых условиях: за 400 тысяч рублей в рассрочку на срок восемь месяцев.

Кроме того, в представленных справках о доходах он укрыл полученные в подарок от родственницы 850 тысяч рублей.

— По представлению прокуратуры республики допустивший нарушение антикоррупционного законодательства полицейский уволен со службы в органах внутренних дел в связи с утратой доверия, — рассказали в ведомстве.

Кстати, не так давно усилиями республиканской прокуратуры скандально известного в Башкирии бывшего антикоррупционера лишили роскошного имущества. А началась история с видеоролика, на котором действующий полицейский дарит подруге шикарный Mercedes.