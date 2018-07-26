В Башкирии уволили инспектор технадзора госавтоинспекции за сокрытие доходов 

После прокурорской проверки инспектор безопасности дорожного движения отделения технического надзора ОГИБДД Управления МВД России по Уфе лишился своей должности.
Полицейского попросили покинуть должность
Полицейский на протяжении трех лет выдавал и продлевал коммерческой фирме свидетельства о допуске машин к перевозке опасных грузов.
При этом в этой компании он купил внедорожник «Mitsubishi Outlander» для своей знакомой по явно заниженной цене на особых условиях: за 400 тысяч рублей в рассрочку на срок восемь месяцев.
Кроме того, в представленных справках о доходах он укрыл полученные в подарок от родственницы 850 тысяч рублей.
— По представлению прокуратуры республики допустивший нарушение антикоррупционного законодательства полицейский уволен со службы в органах внутренних дел в связи с утратой доверия, — рассказали в ведомстве.
Кстати, не так давно усилиями республиканской прокуратуры скандально известного в Башкирии бывшего антикоррупционера лишили роскошного имущества. А началась история с видеоролика, на котором действующий полицейский дарит подруге шикарный Mercedes.
Нашумевшее видео не оставило без внимания надзорное ведомство. Доходы начальника отдела антикоррупционного управления решили проверить. Слуги Фемиды постановили направить имущество в казну. Туда же направится роковой автомобиль, стоимостью 1,7 миллиона рублей. Самого полицейского из органов уволили, но поводом к этому послужила другая история. Антикоррупционера обвинили в преступлении, порочащем честь сотрудника. Сейчас дело о превышении должностных полномочий также передали в суд. А обвиняемый сменил комфортные хоромы на стены СИЗО.