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В Башкирии уволили инспектор технадзора госавтоинспекции за сокрытие доходов
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В Башкирии уволили инспектор технадзора госавтоинспекции за сокрытие доходов 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
После прокурорской проверки инспектор безопасности дорожного движения отделения технического надзора ОГИБДД Управления МВД России по Уфе лишился своей должности.
Полицейского попросили покинуть должность
Полицейский на протяжении трех лет выдавал и продлевал коммерческой фирме свидетельства о допуске машин к перевозке опасных грузов.
При этом в этой компании он купил внедорожник «Mitsubishi Outlander» для своей знакомой по явно заниженной цене на особых условиях: за 400 тысяч рублей в рассрочку на срок восемь месяцев.
Кроме того, в представленных справках о доходах он укрыл полученные в подарок от родственницы 850 тысяч рублей.
— По представлению прокуратуры республики допустивший нарушение антикоррупционного законодательства полицейский уволен со службы в органах внутренних дел в связи с утратой доверия, — рассказали в ведомстве.
Кстати, не так давно усилиями республиканской прокуратуры скандально известного в Башкирии бывшего антикоррупционера лишили роскошного имущества. А началась история с видеоролика, на котором действующий полицейский дарит подруге шикарный Mercedes.
Нашумевшее видео не оставило без внимания надзорное ведомство. Доходы начальника отдела антикоррупционного управления решили проверить. Слуги Фемиды постановили направить имущество в казну. Туда же направится роковой автомобиль, стоимостью 1,7 миллиона рублей. Самого полицейского из органов уволили, но поводом к этому послужила другая история. Антикоррупционера обвинили в преступлении, порочащем честь сотрудника. Сейчас дело о превышении должностных полномочий также передали в суд. А обвиняемый сменил комфортные хоромы на стены СИЗО.
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