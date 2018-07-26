«Амазон» пробурит поисковую скважину в Обской губе

Дочерняя компания НОВАТЭКа «Арктик СПГ-3» завершила подготовку к строительству поисково-оценочной скважины ПО-1 на Северо-Обском лицензионном участке недр. На место уже доставили самоподъемную плавучую буровую установку (СПБУ) «Амазон». Она будет бурить на Северо-Обском лицензионном участке площадью 6 тыс. километров, который занимает всю акваторию Обской губы: с запада к нему примыкает полуостров Ямал, с востока — Гыдан, а северной границей участка начинается Карское море.

Комиссия во главе с генеральным директором ООО «Газпром флот» Юрием Шамаловым проверила готовность «Амазона» и экипажа в порту Ямбург. После встречи с коллективом и рабочих совещаний представители руководства общества отметили высокую готовность сотрудников к работе и пожелали им производственных успехов, — сообщает пресс-центр «Газпром флота».

С 2002 по 2011 годы СПБУ «Амазон» в районе Карского моря пробурила 22 разведочные скважины, получен значительный прирост запасов углеводородного сырья.